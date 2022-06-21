В одном из ТЦ в Алматы ищут бомбу

21 июн. 18:05

Правоохранителям Алматы поступил сигнал о минировании ТРЦ "Moskva metropolitan". В настоящее время здание оцеплено, посетители и персонал эвакуированы.

"В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции к прилегающей к данному объекту проезжей части осуществлен отвод транспортных средств", - прокомментировали полиции, передает Sputnik Казахстан.

Уточняется, что администрация центра извинилась перед посетителями за доставленные неудобства.