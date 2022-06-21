Токаев оценил отношения с Путиным

21 июн. 17:17

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря об отношениях со своим российским коллегой Владимиром Путиным, оценил их как "близкие".

"Да, Путин по-прежнему является надежным союзником, и, как глава государства, я рад сообщить, что у меня близкие отношения с Путиным", - сказал он в ходе выступления на экономическом форуме в Катаре.

Далее он отметил, что в ходе личного общения с главой российского государства, Путин никак не отреагировал на его слова об отсутствии у Казахстана намерений признавать ЛНР и ДНР.