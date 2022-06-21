Ставрополье предупредили о приближении шторма

21 июн. 17:02

МЧС по Ставрополью предупредило гостей и жителей региона о приближающейся непогоде. Согласно прогнозам синоптиков, в крае начнется ураганный ветер, сильный дождь и град.

"С 17-20 ч 21 июня, а также 22 и 23 июня 2022 г. местами в крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Наибольшую бдительность спасатели призвали проявить владельцам транспортных средств.

"Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства", - предупреждают спасатели.