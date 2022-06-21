Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев договорились углубить стратегическое партнерство

Декларацию об углублении стратегического партнерства и расширении всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном подписали сегодня в Ташкенте президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев. В пакет документов об углублении двустороннего взаимодействия вошли также Меморандум о взаимопонимании между министерствами труда, Меморандум о взаимопонимании между министерствами цифрового/инновационного развития, межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений и другие документы...

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан – первый визит после пандемии коронавируса - начался с открытия в Ташкенте обновленной улицы имени Гейдара Алиева и памятного барельефа. На церемонии открытия Ильхам Алиев заявил, что "укрепление государственности, реформы, развитие в Азербайджане - все это связано с именем Гейдара Алиева". Шавкат Мирзиеев, со своей стороны, усмотрел глубокий смысл в том, что государственный визит Ильхама Алиева начался с открытия улицы, названной в честь общенационального лидера азербайджанского народа, большого друга узбекского народа Гейдара Алиева".

"Он вошел в историю как выдающийся политический и государственный деятель XX века, архитектор независимого Азербайджана. Благодаря твердой решимости, сильной политической воле и исключительным лидерским качествам Гейдара Алиева молодое суверенное государство достойно преодолело все трудности и испытания, - сказал Мирзиеев, акцентировав внимание на вкладе Гейдара Алиева в укрепление отношений с Узбекистаном.

В Узбекистане проживает около 40 тысяч азербайджанцев. В 2003 году там была создана Ассоциация азербайджанских культурных центров, а в 2010 году открыто новое здание Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана. Кроме того, в последние годы значительно выросли показатели взаимной торговли и число совместных предприятий. В 2021 году объем товарооборота вырос на 42%, а в январе-мае этого года – на 49%.

Одним из наиболее успешных совместных проектов стал запуск в сентябре 2021 года предприятия по сборке узбекских автомобилей в Азербайджане. Реализуются и прорабатываются новые проекты кооперации в области шелководства, аграрного комплекса, промышленности строительных материалов, нефтегазовом секторе, фармацевтической и пищевой отраслях. Накануне визита Алиева в Ташкенте прошли деловые мероприятия с участием ведущих компаний Узбекистана и Азербайджана. В ходе бизнес-форума были подписаны новые инвестиционно-торговые соглашения на сумму более полмиллиарда долларов.

На встрече в расширенном формате с участием делегаций двух стран речь шла о наращивании объемов взаимной торговли, расширении промышленной кооперации, проектах в машиностроительной, электротехнической, текстильной, винодельческой, пищевой, строительной, нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической, агропромышленной отраслях. Решено было создать совместный Инвестиционный фонд для выработки и продвижения перспективных проектов, повысить эффективность свободных экономических зон на территории обеих стран, а также железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Для устранения препятствий в торговле и транзите товаров будет создана специальная рабочая группа под руководством министров транспорта. В области сельского хозяйства министры должны будут согласовать дорожную карту по созданию кластера производства шелка, продвижению проектов в области хлопководства, внедрению инновационных разработок, а в сфере туризма планируется принять отдельную программу и проводить совместные туристические ярмарки.

Завтра президент Азербайджана отправится из Ташкента в древнюю Хиву, чтобы познакомиться с ее туристическим потенциалом.