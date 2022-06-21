Реку Горькую загрязнили на 52 млн рублей на Ставрополье, открыто уголовное дело

21 июн. 16:56

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила, что река Горькая загрязняется сбросами с очистных сооружений, в которых превышены допустимые нормативы химических веществ, такое сообщение распространила пресс-служба краевой прокуратуры.

Размер ущерба превысил 52,4 млн рублей. "Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 (загрязнение вод) УК РФ", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Напомним, река Горькая находится у города Лермонтов в Ставропольском крае.