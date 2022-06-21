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Реку Горькую загрязнили на 52 млн рублей на Ставрополье, открыто уголовное дело

Реку Горькую загрязнили на 52 млн рублей на Ставрополье, открыто уголовное дело

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила, что река Горькая загрязняется сбросами с очистных сооружений, в которых превышены допустимые нормативы химических веществ, такое сообщение распространила пресс-служба краевой прокуратуры.

Размер ущерба превысил 52,4 млн рублей. "Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 (загрязнение вод) УК РФ", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Напомним, река Горькая находится у города Лермонтов в Ставропольском крае.

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