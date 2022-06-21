Стало известно, какие неприятности ждут США в отношениях с Турцией

21 июн. 16:47

США должны готовиться к обострению отношений с Анкарой в разгар противостояния России и Запада, пишет журналист Бобби Гош для loomberg.



"США и Европа должны подготовиться к еще большему поливанию грязью и противодействию со стороны Эрдогана", - сказано в публикации.

Автор напомнил, что, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Также турецкий лидер раскритиковал Грецию и потребовал от нее демилитаризировать острова в Эгейском море.

По мнению Гоша, уже в ближайшее время стоит ожидать резкого ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном, а также странами ЕС, потому что Турция переживает сложную экономическую ситуацию, и Эрдогану нужно найти козла отпущения.

Журналист добавил, что сотрудничество между Турцией и Западом может ослабнуть, что сулит неприятностями США в соперничестве с Россией.