В ЕС не видят немедленного риска в вопросе газоснабжения

21 июн. 16:45

Сегодня для Евросоюза нет риска в плане снабжения газом, считает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Немедленного риска для нашей надежности снабжения нет", - заявила Симсон, комментируя ситуацию в газовом вопросе.

При этом она добавила, что если риск возникнет, страны Европы решат его совместными усилиями. "При необходимости мы справимся с ним в духе солидарности", - отметила еврокомиссар в Twitter.

Симсон добавила, что с прошлого года ЕС усиленно работает "над повышением готовности к перебоям с подачей газа, в том числе к самым серьезным сценариям".

Напомним, к концу 2022 года Европа планирует на две трети снизить импорт газа из России. По данным за прошлый год, 45% всего газа, купленного Евросоюзом, пришлось на Россию.