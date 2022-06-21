Еще один контрольный пункт пропуска появится в Верхнем Ларсе

21 июн. 16:30

Правительство РФ приняло решение открыть дополнительный контрольный пункт пропуска для большегрузных автомобилей в нескольких километрах от "Верхнего Ларса", передает пресс-служба Комитета госдоходов Армении.

"В результате соглашения на основе рабочих обсуждений Армении и России 20 июня правительство РФ одобрило выделение дополнительной территории в 2-4 км от МАПП "Верхний Ларс", где будет возможно осуществлять процедуры, связанные с таможенным контролем около 250 грузовиков", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Армения.

Принятое решение повысит пропускную способность КПП, поможет сократить скопления машин и быстрее разгружать существующие очереди.