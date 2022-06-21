Путин предложил продлить нацпроект "Жилье и городская среда" до 2030 года

21 июн. 16:27

Президент России Владимир Путин поручил до 2030 года продлить действие национального проекта "Жилье и городская среда".

В настоящее время срок реализации программы - до 2024 года.

Президент считает, что строительный комплекс в России нужно реализовывать без бюрократии и в полной мере. Путин указал на необходимость повышения доступности жилья в России.

"Согласно опросам, более 65% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. И вы знаете, что этому вопросу мы уделяем постоянное внимание", - сказал он в ходе заседания президиума Госсовета.

В связи с этим следует продлить действие соответствующего нацпроекта до 2030 года, добавил президент.

"В целом необходимо обеспечить объем ввода жилья в этом году не ниже уровня прошлого года, а прирост ипотечного портфеля — не менее чем на 2,5 трлн рублей", - заявил Путин.

Российский лидер признал, "что далеко не все могут купить квартиру или дом", в связи с этим в регионах нужно активизировать строительство жилья, которое сдается внаем.