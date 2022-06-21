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Второй за день сбой произошел в метро Москвы

Второй за день сбой произошел в метро Москвы

Поезда на юго-западном участке Сокольнической линии московского метро временно следуют с увеличенными интервалами, такое сообщение опубликовано в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Причина - необходимость проверки инфраструктуры, пояснили в ведомстве.

Осведомленный источник "Интерфакса" рассказал, что на "красной" ветке случилась незначительная просадка напряжения.

Сбой стал уже вторым за сегодня для московского метро. Ранее на станции "Боровицкая" под прибывающий поезд упал мужчина, он умер по дороге в больницу.

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