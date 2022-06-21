Тебердинский нацпарк открыл 12 экомаршрутов для туристов

21 июн. 16:15

В Тебердинском государственном национальном парке в Карачаево-Черкесии туристов ждут 12 экомаршрутов, сообщил "Интерфаксу" глава отдела экопросвещения нацпарка Юрий Саркисян.

"Маршруты закрывались в зимний период, а с наступлением тепла мы начали поэтапно открывать их для туристов после проведения работ по расчистке и благоустройству. На сегодняшний день для посещения открыты все 12 маршрутов общей протяженностью около 130 км", - рассказал он.

собеседник агентства.

Пешком можно добраться к источникам Джамагатских нарзанов, на водопад Шумка, к Бадукским озерам, на Чучхурские водопады, по ущелью Аманауз к Чертовой мельнице, по ущелью Алибек до Алибекского водопада, на Казачий водопад. Также отдыхающим доступен экскурсионный маршрут по усадьбе национального парка.

Кроме того, открылся автомобильный маршрут от ущелья Гоначхир до озера Туманлы-Кель.

Площадь Тебердинского нацпарка превышает 112 тыс га, он образован на основе биосферного заповедника для сохранения уникальных природных комплексов, расположенных на стыке двух флористических округов: Западного и Центрального Кавказа.