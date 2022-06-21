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Владикавказ примет всероссийский турнир по армрестлингу

Владикавказ примет всероссийский турнир по армрестлингу

Всероссийский турнир по армрестлингу памяти заслуженного тренера РФ Асланбека Еналдиева состоится в Северной Осетии 25-26 июня, рассказали в пресс-службе Минспорта республики.

"25-26 июня во дворце спорта "Манеж" пройдет V Всероссийский турнир по армрестлингу среди мужчин и женщин, посвященный памяти Заслуженного тренера России Асланбека Еналдиева", - цитирует сообщение ТАСС.

На состязания во Владикавказ соберутся более 300 спортсменов из 22 регионов.

Организаторы - министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, федерация армрестлинга России и федерация армрестлинга региона.

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