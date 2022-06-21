НАТО пригласила Грузию в Мадрид для разработки новой концепции безопасности

21 июн. 15:55

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил грузинского премьера Ираклия Гарибашвили на саммит альянса, который пройдет в Мадриде 28-30 июня, для принятия участия в создании новой стратегической концепции, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"Я приглашаю вас на саммит НАТО, который состоится в Испании, в Мадриде 28-30 июня. На мадридском саммите союзники согласуют новую стратегическую концепцию, которая определит ключевые принципы и задачи альянса для его подготовки к более опасному и непрогнозируемому миру", - приводит пресс-служба отрывок из письма.

Столтенберг в письме отметил, что документ ляжет в основу новой политики НАТО в отношении Москвы и определит вызовы, исходящие от Китая. На саммит также пригласили глав Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Южной Кореи и Японии. В нем примут участие и руководитель Евросовета Шарль Мишель, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.