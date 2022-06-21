СМИ: Вашингтон ближе к военному противостоянию с Москвой, чем кажется

21 июн. 15:39

США продолжают повторять о необходимости избегать прямого конфликта с Россией, при этом предпринимает в Украине все для усилия напряжения между странами, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты The Hill.

"Военная поддержка Украины со стороны США намного больше походит на прямой конфликт с Россией, чем нас пытается уверить американская администрация, и эта двусмысленность ставит страну в опасное положение", - сказано в материале.

По его словам, заявления Вашингтона о недопустимости прямого противостояния с Москвой перечеркиваются отправкой Украине ракетных установок HIMARS, с помощью которых можно в теории поражать объекты в самой России.