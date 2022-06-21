ТНТ ищет участников нового реалити-шоу о любви в Краснодаре

21 июн. 15:32

Телеканал ТНТ проведет 9 июля кастинг в Краснодаре для нового проекта о любви.

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, имеющие действующий загранпаспорт. Отмечается, что участникам шоу будет необходимо на время съемок сделать перерыв в работе или учебе.

Съемки реалити-шоу будут проходить в экзотической стране и продлятся несколько месяцев. Участники - 11 человек - будут искать свою любовь на роскошной вилле. Победителей ждет денежный приз - материальное подкрепление фразы "любовь творит чудеса".

"Большинство участников впервые в жизни остаются сами с собой. <…> Это настоящий детокс от привычных установок и возможность открыть совершенно новые грани себя. Реалити-шоу не про фальшь, как многие любят размышлять вслух – это максимально честный жанр про людей и их истории", - поделилась продюсер нового шоу о любви Татьяна Миронова.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте телеканала.