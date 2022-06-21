Стало известно, как будут поднимать флаг в российских школах

21 июн. 15:28

Церемония подъема флага в школах России должна проводиться не формально, а с осознанием значения государственных символов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

По его словам, стандарт церемонии утвержден и направлен в регионы.

Глава ведомства пояснил, что порядок определен максимально точно и детально, конкретизируются время и место - флаг будут поднимать в начале учебной недели в помещении школы или на улице, а также состав участников - это будут те, у кого лучшие показатели в учебе, спорте, творчестве, мероприятиях детских движений.

"Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз, или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики", - пояснил Кравцов.