Сенатор прокомментировал создание резерва драгметаллов и камней для нужд мобилизации

21 июн. 15:04

Предложение министерства финансов о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд России, не говорит о подготовке России к военному положению, сообщил замглавы экономического комитета Совета федерации Иван Абрамов.

"В сегодняшнем мире мы должны быть готовы ко всему и всегда, в том числе в плане обеспечения своей финансовой устойчивости", - цитирует его РИА Новости.

Сенатор пояснил, что РФ должна быть готова к любому ходу запад, в том числе в финансовой сфере.

Парламентарий обратил особое внимание на то, что создание мобилизационных резервов драгоценных металлов не свидетельствует о подготовке к военному положению, это делается для "обеспечения финансовой устойчивости страны".