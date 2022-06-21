Гигантские очереди за дешевым сахаром образовались в Кызылорде

21 июн. 15:02

Жители Кызылорда с утра стоят в огромных очередях за дешевым сахаром. В социальных магазинах города он стоит по 370 тенге, в то время как в других магазинах его стоимость колеблется от 650 тенге.

По словам жительницы Аяны Мардановой, очереди около магазинов образовываются с раннего утра. "Иду за сахаром часов в шесть утра, занимаю очередь, а она здесь к тому времени человек в 40, топаю обратно домой, пью чай, готовлю завтрак домашним, и снова в очередь", - цитирует ее Sputnik Казахстан.

"Сахар нам нужен, у нашей семьи дача, абрикос уже переспевает, падает на землю. Сколько-то сушим, но и варить тоже надо. Вот я как каторжная и иду ежедневно за своим килограммом социального сахара. Больше одного килограмма в руки не дают", - добавила она.

Другой житель города Виктор Сумароков заметил, что нынешним летом в регионе местные фрукты и ягоды гораздо дешевле сахара, однако на варенье ягоды ведрами никто не покупает.

"У меня на "Ягодке" (дачный комплекс) на участке двадцать взрослых деревьев вишни. И сейчас мы с женой целый день собираем спелую ягоду. И отдаем ее по триста тенге за кило. Еще и радуемся, когда берут", - рассказал он.

В областной администрации сообщили о росте цен на рис, сахар, растительное масло и другие социально значимые продукты. Как отметил глава областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев, индекс роста цен на продукты за последнюю неделю составил 100,4%. В частности, появляются вопросы по поводу дефицита и цен на сахар.

По словам чиновника, через НК "Азық-түлік келісім шарт корпорация" в стабилизационный фонд закуплено 272 тонны сахара, которые продаются в 38 социальных магазинах и 14 социальных уголках по низким ценам.

В область доставлено 204 тонны сахара, также ведется работа по закупу 680 тонн сахара у заводов Казахстана.