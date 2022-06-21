МВД: России не хватает порядка 170 тысяч IT-специалистов

21 июн. 14:33

В России наблюдается нехватка IT-специалистов, связанная с оттоком программистов из-за санкций, сообщил статс-секретарь - заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.

"У нас большой отток IT-специалистов в связи с санкциями, потребность примерно 170 тысяч человек... В отрасли занят миллион человек", - рассказал Зубов на заседании комитета в Совфеде во вторник.

Госдума на пленарном заседании 15 июня приняла закон о праве получения в упрощенном порядке вида на жительство в России для иностранных IT-специалистов и членов их семей.

Зубов отметил, что сколько в действительности приедет специалистов, зависит от привлекательности данной меры.

По его словам, средняя зарплата у прибывающих в страну программистов составит 140 тыс рублей.