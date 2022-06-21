Движение поездов возвращается в график на "серой" ветке московского метро

21 июн. 14:28

Пассажир упал на рельсы на центральном участке Серпуховско-Тимирязевский линии метро в Москве, об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам на станции "Боровицкая" под прибывающий поезд упал пассажир. Для его спасения отключено напряжение контактного рельса", - приводит его слова "Интерфакс".

В московском департаменте транспорта сообщили, что из-за человека на путях было остановлено движение поездов от "Серпуховской" до "Чеховской", в обратном направлении поезда ехали с увеличенными интервалами.

Чуть позже в ведомстве заявили, что движение на "серой" ветке восстановлено, оно возвращается в график.