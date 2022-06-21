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Фильм "Игла" на большом экране в Москве

В рамках кинофорума кинофорума «Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве», посвященного столетию образования СССР, в московском кинотеатре "Космос" состоялся показ фильма "Игла ", снятого в 1988 году режиссером Рашидом Нугмановым.

Информационным партнёром кинофорума выступает информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа".

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