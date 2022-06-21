Песков прокомментировал ухудшение ситуации с занятостью

21 июн. 14:06

Власти делают все необходимое для сдерживания роста безработицы в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что по занятости как одному из критических показателей можно судить о макроэкономической стабильности в целом, и сохранению ее на необходимом уровне президент РФ Владимир Путин уделяет особое значение.

Представитель Кремля признал, что некоторые компании сворачивают производство, что приводит к неполной либо частичной занятости, а также к "увольнениям целого ряда наших граждан", пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что тема занятости - одна из приоритетных у правительства, которое реализует соответствующие меры, чтобы максимально сократить последствия.

Пресс-секретарь президента объяснил, что пока нельзя сказать, достаточны ли реализуемые меры, так как проблемы только начинаются - ранее "с занятостью все было нормально".