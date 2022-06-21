Россия закрыла свои недра для иностранцев

21 июн. 14:00

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, запрещающий выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.

Действующее законодательство гласит, что пользователями российских недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, иностранные граждане и юридические лица. Участками недр федерального значения могут пользоваться компании, зарегистрированные в РФ. Согласно новому закону, пользователями недр могут быть только юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами РФ.

Иностранным компаниям для продолжения работы необходимо создать юридические лица в РФ и передать им права пользования участками недр.

Роснедра должны будут уведомить иностранные юридические лица о нововведении не позднее 30 дней со дня вступления закона в силу. В течение 90 дней со дня направления уведомления пользователь недр, являющийся иностранным юрлицом, должен создать компанию в России.

Также новый закон предоставляет РЖД и строительным компаниям, с которыми монополия заключила контракт, без аукциона право пользования участками недр местного значения при добыче общераспространенных полезных ископаемых (песок, галька, щебень). При этом данные полезные ископаемые могут быть использованы исключительно для проведения строительных работ по инфраструктуре ж/д транспорта.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.