В Минтруда заявили о росте безработицы в России

21 июн. 13:59

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил о росте числа безработных, встающих на учет в центрах занятости.

По его словам, такая ситуация наблюдается с июня, до этого периода число безработных находилось "в коридоре 660-680 тыс".

"В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает нарастать", - сказал он, связав это, в том числе, с уходом ряда зарубежных компаний из России, пишет "Интерфакс".

При этом министр отметил, что власти предпринимают меры для недопущения ухудшения ситуации на рынке труда. По его словам, это дало уже определенные результаты, однако "давление на предпринимательское сообщество продолжается".

"Мы видим, что сейчас происходит два варианта выхода компаний с иностранным участием. В первом случае это - смена собственника, в этом случае мы со стороны центров занятости и субъектов РФ помогаем новому собственнику сохранить коллектив, помогаем построить технологические цепочки, с переобучением. Но есть и примеры, когда компании прекращают свою деятельность, в этом случае, конечно, мы больше нацелены на работу конкретно с каждым гражданином", - подчеркнул он.