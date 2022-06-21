"Параллельные импортеры" не будут нести ни уголовную, ни административную ответственность в России

21 июн. 13:48

Государственная дума одобрила во втором и третьем чтении закон для защиты лиц, которые ввозят в Россию товары без согласия правообладателей - путем параллельного импорта - от уголовной и административной ответственности.

На сегодня правительство РФ имеет право утверждать перечень товаров, к которым не применяются меры гражданско-правовой защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации, которыми они маркированы, передает РИА Новости.

Сейчас из-за санкций недружественных стран механизм используется для насыщения российского рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами, причем к ним не применяются положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, так что импортеры не несут гражданскую ответственность при их ввозе.

В то же время, при защите исключительных прав могут использоваться меры не только гражданско-правовой, но и уголовной и административной ответственности. Новый закон установит, что использование РИД, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации не нарушает законодательство. В результате лица, ввозящие товар в рамках параллельного импорта, не будут нести уголовную и административную ответственность.