Москву и Ташкент свяжет прямой рейс "России"

21 июн. 13:45

Авиакомпания "Россия" запускает прямые перелеты между Москвой и Ташкентом с 25 июня.

В пресс-служба перевозчика сообщили, что регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Маршрут будут обслуживать Superjet 100, в том числе в компоновке с местами бизнес-класса.

"Россия" расширяет полетную программу в Узбекистан, в настоящее время прямые рейсы осуществляются из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч.

В начале июня сообщалось, что Авиационными властями России и Узбекистана достигнута договоренность относительно увеличения частоты полетов на маршруте Москва - Ташкент.