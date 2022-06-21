Путин: Ингушетия - прогрессивный по инвестициям субъект

21 июн. 13:40

Президент России Владимир Путин назвал Ингушетию прогрессивным по инвестициям регионом, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Российский лидер отметил заслуги региона в развитии бизнес-среды на ХХV Петербургском Международном экономическом форуме. По его словам, Ингушетия поднялась на 24 позиции и вполне может посоревноваться с Курганской областью (рост на 36 позиций), Пермским и Алтайским краями (оба - на 26 позиций), а также Ивановской областью (на 17 позиций).

Путин также поблагодарил руководство регионов за работу. К слову, на форуме присутствовал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и другие представители республики.