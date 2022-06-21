Песков рассказал о юридическом казусе с референдумом о вхождении Южной Осетии в РФ

21 июн. 13:35

Руководство Южной Осетии должно само решить, что делать с юридическим казусом, который произойдет при проведении референдума о вхождении республики в состав России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что формулировка звучала как "объединение" с Россией, с этим и нужно разобраться.

"Не может же Россия с кем-то объединиться. Если объединится с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет. Юридический казус возникает", - цитирует Пескова "Интерфакс".

"Скорее, наши коллеги должны там сами определиться и разобраться", - добавил представитель Кремля.

Напомним, ранее сегодня администрация президента Южной Осетии заявила о том, что референдум не был согласован с РФ, он нарушает договор о российско-осетинском сотрудничестве.