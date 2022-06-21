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Сбер и ВТБ запретили валютные переводы в другие банки

Сбер и ВТБ запретили валютные переводы в другие банки

Возможность перевода валюты из Сбербанка и ВТБ в другие российские банки приостановлена, пишет РИА Новости со ссылкой на колл-центры двух кредитных организаций.

Опция переводов валюты приостановлены из-за невозможности гарантировать осуществление трансакции.

В Сбере сообщили, что "в связи с текущей ситуацией" перевести деньги можно, только если конвертировать валюту в рубли "и уже в рублях переводить". Опция валютных переводов уже исчезла из официального приложения банка.

"На данный момент переводы в другие банки в валюте приостановлены. Из других банков в банк ВТБ вы тоже не сможете перевести в валюте", - сообщили в ВТБ.

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