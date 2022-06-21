Канада хочет разрешить конфискацию подсанкционных активов России

21 июн. 13:25

В законодательство Канады готовятся поправки, которые позволят конфисковать российские активы, попавшие под санкции, использовать их планируется для финансирования восстановления Украины.

"Мы надеемся на то, что в ближайшие дни будет принято бюджетное законодательство. Оно впервые для Канады включит в себя меры, которые позволят конфисковывать замороженные и подпавшие под санкции активы", - сообщила зампред правительства и министр финансов Канады Христя Фриланд на правительственной дискуссии.

По словам Фриланд лучшим источником средств на восстановление Украины станут российские активы. "Очень важно найти средства для восстановления Украины. И я не могу представить более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы", - заявила она.

В Канаде с начала спецоперации России на Украине были заморожены активы россиян почти на $100 млн и банковские трансакции на сумму в $230,5 млн.