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ЕС готовит санкции против российского золота?

ЕС готовит санкции против российского золота?

Золото может стать объектом новых санкций Евросоюза против России, об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

В проекте резолюции по итогам саммита, назначенного на 23-24 июня, с которым ознакомилось агентство, говорится, что "работа над санкциями будет продолжена, в том числе по усилению имплементации и предотвращению обхода".

Источники в официальных кругах утверждают, что, хотя в данный момент работа над новым пакетом санкций не ведется, продолжается обсуждение возможных секторов, на которые могли бы распространиться новые рестрикции, и одним из следующих объектов для ограничений может стать именно золото.

Кроме того, источник, знакомый с процессом выработки санкций, сообщил агентству, что Еврокомиссия работает над внесением золота в следующий возможный пакет санкций. Пока неясно, будет ли идти речь о запрете его экспорта в Россию, импорта из России или и того, и другого.

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