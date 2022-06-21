ЕС готовит санкции против российского золота?

21 июн. 13:20

Золото может стать объектом новых санкций Евросоюза против России, об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

В проекте резолюции по итогам саммита, назначенного на 23-24 июня, с которым ознакомилось агентство, говорится, что "работа над санкциями будет продолжена, в том числе по усилению имплементации и предотвращению обхода".

Источники в официальных кругах утверждают, что, хотя в данный момент работа над новым пакетом санкций не ведется, продолжается обсуждение возможных секторов, на которые могли бы распространиться новые рестрикции, и одним из следующих объектов для ограничений может стать именно золото.

Кроме того, источник, знакомый с процессом выработки санкций, сообщил агентству, что Еврокомиссия работает над внесением золота в следующий возможный пакет санкций. Пока неясно, будет ли идти речь о запрете его экспорта в Россию, импорта из России или и того, и другого.