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Шольц: антироссийские санкции болезненны для нас

Шольц: антироссийские санкции болезненны для нас

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил благодарность немецким промышленникам за поддержку антироссийских санкций, несмотря на их вред экономике страны.

Он отметил, что Германия действует против России из-за событий в Украине про помощи "беспрецедентно жестких санкций, которые работают".

"Санкции болезненны и для нас, для наших компаний. Но они верны. Свобода имеет свою цену, демократия имеет свою цену, солидарность с друзьями и партнерами имеет свою цену. И мы готовы платить эту цену, и я благодарю Федеральный союз немецкой промышленности за то, что вы поддержали их", - цитирует его РИА Новости.

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