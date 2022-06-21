Шольц: антироссийские санкции болезненны для нас

21 июн. 13:13

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил благодарность немецким промышленникам за поддержку антироссийских санкций, несмотря на их вред экономике страны.

Он отметил, что Германия действует против России из-за событий в Украине про помощи "беспрецедентно жестких санкций, которые работают".

"Санкции болезненны и для нас, для наших компаний. Но они верны. Свобода имеет свою цену, демократия имеет свою цену, солидарность с друзьями и партнерами имеет свою цену. И мы готовы платить эту цену, и я благодарю Федеральный союз немецкой промышленности за то, что вы поддержали их", - цитирует его РИА Новости.