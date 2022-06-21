Стоимость топлива в Британии продолжает рекордно расти

21 июн. 13:08

В Великобритании цены на топливо достигли рекордных значений на выходных, сообщает Ассоциация автомобилистов Королевства.

Так, по словам члена организации Саймона Уильямса, средняя стоимость бензина побила исторический максимум - 188,7 пенса за литр ($2,32).

"Более пяти недель непрерывного рекордного роста цен привели к резкому увеличению литра неэтилированного (бензина) на 23 пенса с 165,5 пенса в середине мая", - цитирует его РИА Новости.

Цены поднялись и на дизельное топливо. В воскресенье стоимость литра ДТ составила 196,6 пенса ($2,42).