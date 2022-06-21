Utair запустила рейсы из Москвы в Самарканд

21 июн. 13:04

Авиакомпания Utair приступила к выполнению прямых рейсов между Москвой и Самаркандом.

"Мы запустили новый рейс Москва - Самарканд, увеличили количество рейсов из столицы в Бухару до трех раз в неделю и продолжаем ежедневные полеты из столицы в Ташкент", - сообщает российский перевозчик в своем Telegram-канале.

Билет на новый рейс можно купить начинается от 6 970 рублей. Сейчас перелеты осуществляются дважды в неделю - по вторникам и средам, со 2 июля в расписание будет добавлен субботний рейс. Вылет из Москвы в 12:40, обратный рейс в 20:20.