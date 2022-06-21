Парламент Израиля самораспустится уже завтра?

21 июн. 12:58

Кнессет (парламент) Израиля рассмотрит законопроект о самороспуске уже завтра, пишет газета Times of Israel.

"Коалиция вынесет на голосование законопроект о роспуске Кнессета в среду, чтобы помешать планам оппозиции сформировать альтернативное правительство (без досрочных выборов - ред.)", - приводит слова представителя председателя парламента Мики Леви РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид договорились, что законопроект о роспуске парламента будет представлен на следующей неделе. Если парламент его одобрит, то ротация пройдет в "упорядоченном порядке", и на время переходного периода Лапид возглавит правительство.