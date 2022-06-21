На смену жаре в Сочи придут смерчи и грозы с градом

21 июн. 12:59

Синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторнигу окружающей среды прогнозируют, что уже завтра, 22 июня, в Сочи пройдут сильные грозы, которые продлятся до 25 июня, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра до 20-22 м/с. и смерчи. На реках - резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горах - риск схода селевых потоков малого объема", - говорится в сообщении спасателей, передает "Интерфакс".

Также спасатели напомнили жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности.