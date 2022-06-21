Выходные в Москве будут знойными

21 июн. 12:46

Воздух в Москве в предстоящие выходные может прогреться до 31 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Уже в пятницу, 24 июня, температура прогнозируется плюс 23-25 градусов, затем она будет значительно увеличиваться, солнце будет активно прогревать подстилающую поверхность. В выходные дни температура в Москве будет уже в диапазоне от плюс 26 до плюс 31 градуса, что выше нормы примерно на 3-4 градуса", - рассказал синоптик.

Он отметил, что в ночные часы также будет тепло - около плюс 15 градусов. "Такую погоду можно назвать летним зноем", - считает Вильфанд.

Он добавил, что в выходные уровень ультрафиолета будет очень высоким - выше шести, поэтому кожу нужно защищать от воздействия прямых солнечных лучей.