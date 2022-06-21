Москву назвали городом, где комфортно верующим всех конфессий

21 июн. 12:40

Представители разных национальностей и религий сейчас комфортно проживают в Москве, заявил глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов.

"Современная Москва – это образцовый пример гармоничного сочетания динамично развивающегося мегаполиса и комфортного города для проживания людей различной национальности и вероисповедания", - сказано в поздравлении Крганова с днем рождения мэру Москвы Сергею Собянину.

Он отметил, что с именем главы города связаны "большие успехи в устойчивом развитии нашей столицы в современных условиях". "Мы высоко ценим наше партнерское сотрудничество в рамках постоянно развивающихся государственно-религиозных отношений. Общение с вами – как личное, так и деловое – всегда заполнено глубиной и интересными выводами. Благодарим за то, что не проходите мимо наших вопросов и всегда находите возможность оказать помощь в их решении", - подчеркнул Крганов.

Муфтий пожелал Собянину "долгих и плодотворных лет жизни в добром здравии, мудрости, энергии, бодрости духа и прекрасного настроения". "Пусть Всевышний хранит вас в добром здравии и воздаст вам за добрые деяния", - заключил он.