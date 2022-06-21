Глава оппозиционной фракции уходит из парламента Армении

21 июн. 12:42

Руководитель националистической парламентской фракции "Честь имею", бывший директор СНБ Армении Артур Ванецян решил отказаться от мандата. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам политика, он уже несколько раз делал публичные заявления о том, что больше не видит себя в качестве депутата такого парламента.

"Причина очевидна: граждане Армении дали нам право остановить разрушительную деятельность этих властей и вывести страну из кризиса. Однако нынешний парламент, на мой взгляд, перестал быть эффективной площадкой для достижения этой цели", - цитирует Ванецяна Sputnik Армения.