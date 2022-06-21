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Глава оппозиционной фракции уходит из парламента Армении

Глава оппозиционной фракции уходит из парламента Армении

Руководитель националистической парламентской фракции "Честь имею", бывший директор СНБ Армении Артур Ванецян решил отказаться от мандата. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам политика, он уже несколько раз делал публичные заявления о том, что больше не видит себя в качестве депутата такого парламента.

"Причина очевидна: граждане Армении дали нам право остановить разрушительную деятельность этих властей и вывести страну из кризиса. Однако нынешний парламент, на мой взгляд, перестал быть эффективной площадкой для достижения этой цели", - цитирует Ванецяна Sputnik Армения.

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