Астраханские турбазы стали дешевле для астраханцев

21 июн. 12:42

Астраханские туристические базы впервые запустили программу лояльности - для местных жителей в качестве пилотного проекта они установили значительные скидки, - сообщает Минкультуры и туризма региона.

"До 31 августа граждане РФ, имеющие постоянную прописку в Астраханской области, могут воспользоваться специальными ценами и получить существенную скидку - от 10 до 50%", - говорится в пресс-релизе ведомства, передает "Интерфакс".

В проекте уже участвует 11 туристических баз, но в скором времени их список будет расширен, - добавили в министерстве.

"Мы планируем привлечь как можно больше участников, чтобы астраханцы смогли отдыхать, не выезжая за пределы родного региона", - цитирует пресс-служба слова министра культуры и туризма Астраханской области Ольги Прокофьевой.