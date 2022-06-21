Минтранс: почти все российские самолеты переведены в отечественный резерв

21 июн. 12:27

Практически все российские самолеты успешно переведены в отечественный реестр, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"Самолеты появляются, они же, компании, пополняют свой парк. Да, что-то будет, но практически сегодня уже подавляющее большинство компаний перешли, перестраховались. Во-первых, огромное спасибо Центральному банку, который помогает, российская перестраховочная кампания. Все в процессе, все участвуют", - отметил глава Минтранса.

Чиновник пояснил, что российские перевозчики совершают рейсы в 11 стран, в Россию же летают 32 зарубежные авиакомпании, представляющие 22 страны.

Савельев пояснил, что российская сторона получает от других стран подтверждение, что самолеты не будут арестованы, и после этого начинает выполнять полеты.