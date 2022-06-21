Туристы из Саудовской Аравии откроют для себя Грузию

21 июн. 12:20

Авиакомпания Саудовской Аравии Flynas будет продвигать туристические направления Грузии.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, представители перевозчика изучают перспективные направления в рамках инфотура. Для привлечения в страну туристов из Саудовской Аравии будет подготовлен видеоролик о туристическом потенциале Грузии. Его разместят на сайте Flynas.

Инфотур по Грузии включает посещение Тбилиси, Степанцминда, Мартвили и Батуми, в том числе Батумского ботанического сада, а также крепости Петра, водопада Махунцети и арочных мостов в Аджарии.

Компания Flynas выполняет рейсы из Саудовской Аравии в Тбилиси и Батуми.