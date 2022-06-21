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Туристы из Саудовской Аравии откроют для себя Грузию

Туристы из Саудовской Аравии откроют для себя Грузию

Авиакомпания Саудовской Аравии Flynas будет продвигать туристические направления Грузии.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, представители перевозчика изучают перспективные направления в рамках инфотура. Для привлечения в страну туристов из Саудовской Аравии будет подготовлен видеоролик о туристическом потенциале Грузии. Его разместят на сайте Flynas.

Инфотур по Грузии включает посещение Тбилиси, Степанцминда, Мартвили и Батуми, в том числе Батумского ботанического сада, а также крепости Петра, водопада Махунцети и арочных мостов в Аджарии.

Компания Flynas выполняет рейсы из Саудовской Аравии в Тбилиси и Батуми.

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