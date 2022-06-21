На Карачаево-Черкесию идут грозы с градом

21 июн. 12:15

Карачаево-черкесские спасатели объявили в республике штормовое предупреждение из-за сильных осадков, ожидаемых 21-23 июня, - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по региону ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, скорость которого будет достигать до 25 м/с. На реках прогнозируется подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Из-за сильных осадков на территории республики возможны ЧС и происшествия, связанные с подтоплениями, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, повреждением дамб, увеличением количества ДТП, а также с гибелью сельхозкультур, - добавили в МЧС региона.