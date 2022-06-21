Крым в летнем сезоне ждет небольшого спада туристов

21 июн. 12:05

Отсутствие авиасообщения с Крымом скажется на потоке туристов, но незначительно - на полуострове смогут отдохнуть 6,5 млн человек, - сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

"Сезон в этом году состоится. По предварительной оценке министерства туризма, все это будет формироваться вокруг 80% загрузки, мы ожидаем около 6,5 млн отдыхающих", – отметил Константинов, передает "АиФ-Крым".

Крым открыт для туристов, здесь безопасно, а въехать на территорию республики можно на поезде, личном транспорте и автобусе. Можно воспользоваться составными маршрутами и единым билетом, - добавил Константинов.