Гарибашвили об отказе ЕК дать Грузии статус кандидата в члены ЕС: это несправедливо

21 июн. 12:00

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили счел несправедливой рекомендацию Еврокомиссии отказать стране в статусе кандидата на членство в Евросоюз.

"Если сравнить работу Грузии, наши реформы, все, если посмотреть заслуженно, то Грузия должна быть страной, которой должен был быть предоставлен этот статус", - цитирует главу правительства Sputnik Грузия.

Он пояснил, что страна выполнила "очень конкретную работу" и получила "очень конкретные результаты".

Гарибашвили отметил, что Украина получила положительную рекомендацию из-за ситуации с российской спецоперацией, Молдавия также находится в "очень сложном" положении.

"Но все три нации имеют европейскую перспективу. Это историческое решение Евросоюза. Так как это означает, что страна станет членом ЕС и, естественно, за этим последует статус кандидата с определенными условиями. Но хочу очень четко заявить, что условия были определены для всех трех государств", - уточнил премьер-министр.