Правоохранители России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии уничтожили международный канал поставки наркотиков

21 июн. 11:48

Правоохранители нескольких стран ликвидировали международный канал синтетических наркотиков, изъяв запрещенных веществ на 280 млн рублей, рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Он уточнили, что операцию проводили силовики России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии совместно с департаментом безопасности Почты России. Им удалось ликвидировать транснациональную преступную группировку, организовавшую производство и распространение синтетических наркотиков в особо крупных размерах в России и странах Центральной Азии.

"Ликвидированы восемь подпольных нарколабораторий. Изъято 600 л прекурсоров и около 30 кг наркотических средств, что составляет примерно 150 тыс разовых доз. Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 280 млн рублей", - цитирует Колокольцева РИА Новости.

Глава МВД добавил, что организатор и участники преступной группировки задержаны, идет следствие.