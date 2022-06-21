Автомобильные номера в Москве приросли серией 977

21 июн. 11:47

В Москве стали выдавать новые автомобильные госномера с кодом региона 977, пишет Autonews.ru.

Московские номера обозначены следующими сериями: 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 799, последнюю ввели в 2017 году. Теперь автомобили москвичей также будут иметь номера с серией 977.

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве подтвердили информацию о выпуске новой серии госномеров, они присваиваются в рамках нормативных правовых актов.

Новые серии вводятся в связи с тем, что количество номеров в каждом из кодов региона не может превышать определенное количество вариантов буквенно-цифровых наборов.