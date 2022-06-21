Трамп считает, что действия Байдена обернутся мировой войной

21 июн. 11:46

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что политика действующего главы государства Джо Байдена может обернуться мировой войной.

"У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как администрация США действует, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают", - сказал он в интервью порталу Newsmax, пишет РИА Новости.

Также бывший американский лидер отметил, что ситуация в США находится на грани катастрофы, напомнив среди прочего о ситуации с выводом американских солдат из Афганистана и росте инфляции в стране.