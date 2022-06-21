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Спасшего туристов дагестанца наградят

Спасшего туристов дагестанца наградят

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил предоставить награду жителю Дагестана, старшему лейтенанту МВД республики Магомедхану Гаджимагомедову за спасение туристов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Ранее Меликов в своем Telegram-канале выразил благодарность сотруднику полиции за героический поступок.

"Для наших гостей рафтинг на Аварском Койсу едва не закончился трагедией: один из любителей экстремального отдыха упал в воду, спасатель на борту бросился ему на помощь, а остальная группа осталась без присмотра и ее стремительно понесло по течению.

Оказавшийся рядом Магомедхан обогнал лодку на велосипеде и попутном авто, прыгнул в воду и, рискуя своей жизнью, направил судно к берегу. Этот поступок обязательно будет отмечен по достоинству.

Спасибо, Магомедхан! Ты повел себя как настоящий мужчина!" – написал Меликов.

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