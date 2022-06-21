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Мэр предложила провести аналог "Евровидения" в Ялте

Мэр предложила провести аналог &quot;Евровидения&quot; в Ялте

Мэр Ялты Янина Павленко поддержала инициативу Иосифа Пригожина о проведении аналога песенного конкурса "Евровидение" в Крыму. Соответствующее сообщение опубликовано в ее канале в Telegram.

В свою очередь, градоначальница предложила провести его в Ялте - "фестивальной столице нашей Родины", которая, по словам Павленко, "в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады".

"Нам нужен честный конкурс!! Открытый для всех стран мира!!! Где правит бал не политика, а исключительно талант. Такой, каким задумывалось "Евровидение", но давно перестало быть", - пояснила мэр.

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